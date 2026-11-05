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Sivas Gürün'de badem hasadı başladı, kilosu 250 TL'den alıcı buluyor

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Sivas Gürün'de badem hasadı başladı, kilosu 250 TL'den alıcı buluyor Haber Videosunu İzle
Sivas Gürün'de badem hasadı başladı, kilosu 250 TL'den alıcı buluyor
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Sivas'ın Gürün ilçesinde yaklaşık 1500 rakımdaki bahçelerde badem hasadı başladı; yağışlar sayesinde verimli ve kaliteli dönem yaşandı. Hasat edilen bademler kilosu 250 TL'den alıcı bulurken ürünler Gaziantep, İstanbul ve Elazığ başta olmak üzere birçok bölgeye gönderiliyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde badem hasadına başlandı. Yaklaşık bin 500 rakımdaki bahçelerde yetişen bademler, verimi ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Sivas'ta kış ayları öncesinde üretimi gerçekleştirilen ürünlerin hasadı devam ediyor. Son birkaç yıldır hasadı yapılan ve birçok bölgeye gönderilen bademde yağışlardan dolayı verimli ve kaliteli hasat dönemi yaşandı. Gürün ilçesi Karahisar köyünde badem yetiştiriciliği yapan çiftçiler, bölgenin iklim ve toprak şartlarının badem üretimi için elverişli olduğunu belirtti. Bölgede yaklaşık 5 bin badem ağacından elde edilen ürünler, sonbahar döneminde hasat ediliyor. Hasat edilen bademler öncelikle patoz makineleri yardımıyla kabuklarından ve yapraklarından ayrılıyor. Ardından kurutma işleminden geçirilen bademler, alıcının talebine göre kabuklu veya kırılmış olarak satışa sunuluyor.

Hasat edilen bademleri Gaziantep, İstanbul ve Elazığ başta olmak üzere birçok bölgeye gönderdiklerini söyleyen çiftçi Samet Yıldırım, oradan da yurt dışına da ihracat yapıldığını ifade etti. Kilosu 250 TL'den alıcı bulan bademler, hasadın ardından işlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Badem yetiştiriciliğinin bölgede yaygınlaşması gerektiğine değinen çiftçi Yıldırım, "Karahisar köyünde badem yetiştiriciliği yapıyoruz. Hasat edilmek üzere yaklaşık 2 bin adet beş yaşında ferragnes ve Ferraduel cinsi badem ağacımız bulunuyor. Bahçemiz yaklaşık 1500 rakımda yer alıyor. Bölge iklim ve toprak şartları badem yetiştiriciliği için gayet uygun durumda. Hem verimden hem de hasat ettiğimiz bademlerin kalitesinden memnunuz. Hasat döneminin ardından bademleri patoz makineleri ile yeşil kabuklarından ve yapraklarından ayırdıktan sonra kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Satış aşamasında ise müşterilerimizin tercihine göre kabuklu ya da kırılmış halde satışa sunuyoruz. Gürün ilçemiz sadece kayısı değil badem hasadı ile de adından söz ettirecek bir potansiyele sahip. Biz de bu potansiyeli değerlendirmek için şu an ürettiğimiz bademlerin hasadına devam ediyoruz. Amacımız Gürün ve çevresinde tarımsal üretimi geliştirmek, bölgede badem üreticiliğini yaygınlaştırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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