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Şırnak İl ve Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre bayilerinde gerçekleştirdiği denetimlerde barkodlarla ürünlerin tedarik zinciri kontrol edilirken, alınan numuneler içerik ve kalite analizleri için laboratuvara gönderilecek.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Silopi'de faaliyet gösteren gübre bayilerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gübrelerden numuneler alınırken, Gübre Takip Sistemi (GTS) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Sistem Yönetimi Uzmanı ve gübre denetçisi Nazif Dursun, 2026 yılı denetim programı kapsamında Şırnak genelinde alınması gereken altı numuneden birinin Silopi'de alındığını söyledi.

Alınan numunelerin ilgili laboratuvarlara gönderilerek analiz edileceğini kaydeden Dursun, analiz sonuçlarıyla gübrelerin beyan edilen mineral madde ve içerik değerlerine uygun olup olmadığının tespit edileceğini ifade etti. Dursun ayrıca, Gübre Takip Sistemi ve denetim mekanizması sayesinde ürünlerin izlenebilirliğinin sağlandığını, mevzuata aykırı veya standart dışı gübrelerin tespit edilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı