Sıfır Atık Vakfı ile THY, COP31'de panel düzenleyecek ve iş birliği protokolü imzaladı

Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında iş birliği protokolü imzalandı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur'un imzaladığı protokol kapsamında sürdürülebilirlik odaklı ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde sürdürülebilir havacılık ve atık yönetiminden gıda israfının azaltılmasına, yolcu farkındalığının artırılmasından döngüsel ekonomi uygulamalarına kadar çeşitli alanlarda ortak proje, etkinlik, farkındalık ve iletişim çalışmaları gerçekleştirilecek. Tarafların ayrıca COP31 sürecinde sürdürülebilir havacılık, atık ve gıda israfının azaltılması, kaynak verimliliği, emisyonların düşürülmesi ve iklim eylemi başlıklarında ortak çalışmalar yürüteceği, iyi uygulamaların ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

"BM başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşla beraber daha yaşanabilir, daha adil bir dünya için çalışıyoruz"

İmza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonunu güçlü bir küresel markayla buluşturan önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi bugün Türkiye'nin 81 ilinde, dünyada onlarca ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştü. Bu meyanda biz israfı azaltan, kaynaklarını koruyan bir toplum istiyoruz ve bu meyanda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşla beraber daha yaşanabilir, daha adil bir dünya için çalışıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu Dünya Ortak Evimiz vizyonu kaynaklarımızı korumayı, israfı azaltmayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı sadece çevre politikalarının değil, ortak geleceğimizin temel sorumluluklarından biri olarak da ortaya koyuyor. Bugün bu vizyonu Türkiye'nin COP31 başkanlığı sürecinde de Sayın Bakanımız Murat Kurum'un ortaya koyduğu güçlü iklim perspektifi ile daha ileri bir noktaya taşıyoruz. COP31 yalnızca müzakere masalarının kurulduğu bir toplantı değil; eylemin görüldüğü, sahadaki gerçeklerin konuşulduğu bir toplantı olacak. ve Bence COP31'in yüksek düzeyli iklim şampiyonu olarak sahanın gerçeklerinin konuşulduğu bir toplantı inşa etmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Türk Hava Yolları, Türkiye'nin uluslararası alandaki en güçlü ve gurur duyduğumuz küresel markalarından bir tanesi"

Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilen iş birliğinin son derece kıymetli olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları, Türkiye'nin uluslararası alandaki en güçlü ve gurur duyduğumuz küresel markalarından bir tanesi. Dünyanın farklı coğrafyalarını birbirine bağlayan bu büyük marka, bugün sürdürülebilirlik anlayışının da küresel ölçekte taşınmasında önemli bir potansiyele sahip. Sıfır Atık Vakfı'nın sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanındaki birikimi, Türk Hava Yolları'nın küresel erişimi ve havacılık sektöründeki deneyimi ile bir araya geldiğinde ortaya sadece bir kurumsal iş birliği değil, sektörel dönüşüme örnek olabilecek bir model çıkarabileceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda atıkların azaltılması ve yeniden ekonomiye kazandırılmasından, gıda israfının önlenmesine, kaynak verimliliğinden karbon ayak izinin azaltılmasına, yolcu farkındalığından sürdürülebilir havacılık uygulamalarına kadar geniş bir alanda ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Türk Hava Yolcuları ile birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların sürdürülebilir havacılığın geleceğine ilişkin Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyona katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Çünkü geleceğin dünyasında başarı, yalnızca ne kadar hızlı hareket ettiğimizle değil, kaynaklarımızı ne kadar akıllı, verimli ve sorumlu kullandığımızla ölçülecek."

"Sıfır atık vizyonunu Türk Hava Yolları'nın dünyanın dört bir yanına ulaşan gücüyle buluşturuyoruz"

Bugün atılan imzanın Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde oluşturduğu dönüşümün küresel ölçekte yaygınlaştırılması açısından da önemli olduğunu dile getiren Ağırbaş, "Türkiye'nin sıfır atık vizyonunu Türk Hava Yolları'nın dünyanın dört bir yanına ulaşan gücüyle buluşturuyoruz. Bu nedenle bu protokolü gökyüzünden dünyaya uzanan bir sürdürülebilirlik köprüsü olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu ortaklık, Türkiye'nin çevre ve iklim alanındaki vizyonunun yanı sıra Türk markalarının küresel ölçekte nasıl bir değer üretebileceğini de ortaya koyacaktır" şeklinde konuştu.

"Türk Hava Yolları olarak COP31'in bir parçası olmaktan mutluyuz"

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi en üst düzey karar alma organı olan Taraflar Konferansı'nın 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ilk defa Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasından çok büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "COP31'in bir parçası olmaktan Türk Hava Yolları olarak mutluyuz. Sıfır Atık Vakfı ile ortaklığımız, iş birliğinde COP31'de enerji ve ulaşım gününde küresel sürdürülebilirlik havacılık panelini beraber düzenliyor olacağız. COP31'in küresel iklim dünyasının paydaşlarını Türkiye'de buluşturacağı bu dönemde düzenleyeceğimiz panel, havacılığın karbonsuzlaşma sürecini ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki rolünü üst düzeyde ele almak üzere bir diyalog platformu sunacak. Türk Hava Yolları ve Sıfır Atık Vakfı ile bugün imzalayacağımız protokol; sıfır atık, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir havacılık ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında birlikte iyi çalışmalar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir malzemeleri tercih ediyoruz, tek kullanımlık plastiği azaltıyoruz"

Olmuştur, "İmzaladığımız protokol; karbon ayak izinin azaltılması, operasyonel ve kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir havacılık yakıtları, atık yönetimi, gıda israfının azaltılması ve döngüsel ekonomi başlıkları halihazırda yürüttüğümüz uygulamalarımızla doğrudan örtüşüyor. Ülkemizin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu biçimde 2050 yılı karbon nötr hava yolu taahhüdümüz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Yeni nesil uçaklarımız ve operasyonel iyileştirmelerimizle emisyon azaltımı sağlayarak yakıt verimliliğimizi artırıyoruz. Uçuşlarımızda sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanıyoruz. Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) emisyon azaltımının en önemli unsurlarından biri olarak görürken, diğer taraftan yerli üretim projelerini destekleyerek ülkemizde SAF ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Uçak içi ürünlerimizde çevresel etkiyi azaltmak, azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir malzemeleri tercih ediyoruz. Tek kullanımlık plastiği azaltıyoruz. Gıda israfının önlenmesi için yolcularımıza yemeksiz uçuş seçeneği sunuyor ve ikram almayacağını bildiren yolcularımız adına bağış yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tesislerde yenilenebilir enerji çalışmalarını yürütmeye devam ettiklerini aktaran Olmuştur, "Binalarımızın çatılarına uyguladığımız güneş enerji santralleri ile tüm yerleşkelerimiz genelinde kullandığımız yenilenebilir enerji oranımızı yüzde 18,5'e kadar yükselttik. Bu vesileyle bu protokolde emeği geçen başta Sıfır Atık, başta bu inisiyatifi ortaya koyan Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve bugün burada beraber protokolümüzü imzalayacağımız Sıfır Atık Başkanımız Sayın Samed Ağırbaş kardeşime çok teşekkür ediyorum ve protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı