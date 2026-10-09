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Niğde Konaklı'da yerli patates hasadında dekara 4,5-5 ton verim elde edildi

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Niğde Konaklı'da yerli patates hasadında dekara 4,5-5 ton verim elde edildi
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Niğde Konaklı'da geliştirilen yerli ve milli patates çeşitlerinin hasadı, dekara yaklaşık 4,5-5 ton verimle yapıldı. Vali Nedim Akmeşe, 12 üreticiye tohum desteği verildiğini ve bu yıl 1 milyon tonun üzerinde üretim beklediklerini söyledi.

Niğde'nin Konaklı beldesinde geliştirilen yerli ve milli patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yerli tohumların verimliliğini artırmak ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda dekar başına yaklaşık 4,5 ila 5 ton verim elde edildi. Konaklı beldesinde düzenlenen hasat programına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ve üreticiler katıldı. Program kapsamında Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Leventbey, Saruhan ve Niğşah çeşitlerinin hasadı yapıldı. Programda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe; yerli patates tohumlarına yönelik olumsuz algıyı değiştirmek amacıyla Nisan ayında demonstrasyon çalışması başlattıklarını belirtti. İl Özel İdaresi aracılığıyla 12 üreticiye tohum desteği sağlandığını ifade eden Akmeşe, "Patates Araştırma Enstitümüzün lisanslı ve sertifikalı 11 ürünü bulunuyor. Ancak bu ürünleri toprakla buluşturup ekonomiye kazandıramazsak sahip olduğumuz potansiyeli değerlendirmiş olmayız. Yerli çeşitlerimizin diğer tohumlardan geri kalmadığını, hatta üstün özellikler taşıdığını sahada göstermek istedik. Bugün elde ettiğimiz sonuçlar bizleri memnun etti" dedi.

"Bu yıl 1 milyon tonun üzerinde üretim bekliyoruz"

Niğde'nin Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Akmeşe, "Geçtiğimiz yıl ilimizde 243 bin dekarlık alanda yaklaşık 884 bin ton patates üretildi. Bu yıl ise 273 bin dekar civarındaki alandan 1 milyon tonun üzerinde ürün elde edilmesini bekliyoruz. Yerli tohumlarla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada dekar başına yaklaşık 4,5 ila 5 ton verime ulaştık. Çiftçilerimizle ve tarım işçilerimizle görüştük, elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını gördük" ifadelerini kullandı. Akmeşe, "Üreticimizin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Ürünlerimizin sağlıklı bir pazarla buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde benzer uygulamaları yaygınlaştırarak çiftçilerimizin pazara erişimini güvence altına alacak yöntemler geliştireceğiz" diye konuştu.

Program, yerli ve milli patates çeşitlerinin hasadının gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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