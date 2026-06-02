ÇEDES kapsamında Kütahya'da fidan dikim seferberliği

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen ÇEDES Projesi kapsamında öğrenciler, öğretmenler, veliler ve ilgili kurum personeli tarafından fidan dikim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Dikilen fidanların bakımı da katılımcılar tarafından yapılacak.

Kütahya'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ortak protokol çerçevesinde yürütülen proje kapsamında, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Değerler Eğitimi Kulübü öğrencileri, öğretmenler, okul yöneticileri, veliler, İl Müftülüğü personeli ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla sahada incelemeler yapılarak fidan dikimine uygun alanlar belirlendi.

Kent genelindeki okullardan gelen talepler doğrultusunda dikim alanları ve fidan sayıları tespit edilerek Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Orman Bölge Müdürlüğüne iletildi. Taleplerin onaylanmasının ardından öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri, veliler, müftülük ve gençlik spor teşkilatlarının iş birliğiyle belirlenen alanlarda fidan dikim çalışmaları başlatıldı.

Proje kapsamında dikilen fidanların bakım ve takibinin öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve veliler tarafından yapılacağı belirtildi. Böylece öğrencilerin diktikleri fidanları sahiplenmeleri, doğaya karşı sorumluluk duygusu geliştirmeleri ve çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
