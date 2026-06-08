Haberler

Keven ve kekik balı için yayla yolculuğu başladı

Keven ve kekik balı için yayla yolculuğu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde arıcılar, keven ve kekik balı üretimi için kovanlarını Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalara taşımaya başladı. Bal hasadının temmuz ve ağustos aylarında yapılması planlanıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde arıcıların keven ve kekik balı üretimi için yayla yolculuğu başladı. Üretimin ardından temmuz ile ağustos ayında bal hasadı yapılması planlanıyor.

Kozan'da yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraşan üreticiler, keven ve kekik florasından yararlanarak kaliteli bal üretimi yapmak amacıyla kovanlarını Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalara taşımaya başladı. Gece saatlerinde kamyonet ve kamyonlara yüklenen kovanlar, yaklaşık 200 kilometrelik yolculuğun ardından yaylalara ulaştırılıyor. Yüksek rakımlı yaylalarda açan keven ve kekik çiçeklerinden elde edilen balın aroması ve kalitesiyle yoğun ilgi gördüğünü ifade eden arıcılar, sezonun verimli geçmesini umut ediyor.

Kozan'dan Yahyalı yaylalarına taşınan kovanların yaz boyunca bölgede kalacağı, bal hasadının ise temmuz ile ağustos ayında yapılması planlanıyor.

Arıcı İsmet Yiğenoğlu, bu yıl yayla sezonunun hava şartları nedeniyle geciktiğini belirterek, "Arının taşınma zamanı geldi. Bu yıl havalar soğuk olduğu için gecikmeli olarak götürüyoruz. Havalar ancak ısındı. Geçen yıl 16 Mayıs'ta taşımıştık arılarımızı, bu yıl haziran ayında götürüyoruz. Bundan sonraki süreçte kekik ve keven balını almaya gidiyoruz. Yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapıyorum. Kovan sayımız genellikle 70-80 civarında olur. Dönüşümüz ağustos sonu, eylül başında olur. Yılda bir kez sağım yaparız. Arıların nakliyesi gece yapılır, gündüz yapılmaz. Arıların ağızlarını peçe ile kapatarak araçlara yüklüyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinden 2 gün sonra şok karar
Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Koyun otlatan çoban ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı

Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
İzleyenler gözlerine inanamadı: Bir tarafta güneş, diğer tarafta sağanak

Görüntüyü izleyenler hayrete düştü! Futbolcular şaştı kaldı

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Florentino Perez kazandı, Mourinho Real'e geri döndü

Yine dört ayak üstüne düştü! Gelsin paralar