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Karaman'da İl Özel İdaresi'nin projesinde çiftçilere 33 bin 115 fidan dağıtıldı

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Karaman'da İl Özel İdaresi'nin projesinde çiftçilere 33 bin 115 fidan dağıtıldı
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Karaman'da İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında çiftçilere 33 bin 115 badem ve zeytin fidanı dağıtıldı. Projenin 2 milyon 644 bin 291 liralık bütçesinin yarısı İl Özel İdaresi, yarısı çiftçilerce karşılandı.

Karaman'da tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında üreticilere 33 bin 115 adet badem ve zeytin fidanı dağıtıldı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'in katılımıyla, İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Yüzde 50 Çiftçi Destekli Fidan Alımı Projesi" kapsamında fidan dağıtım programı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde üreticilere toplam 33 bin 115 adet badem ve zeytin fidanı teslim edildi. Programın açılış konuşmasını yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, projenin kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, Karaman'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu belirterek, çiftçilere yönelik desteklerin yıl boyunca sürdürüldüğünü söyledi.

Tarımsal üretimde su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine dikkat çeken Çiçek, kuraklık riskine karşı su ihtiyacı daha az olan ürünlere yönelmenin gerekliliğini vurguladı. Özellikle zeytin ve üzüm gibi ürünlerin kıraç bölgelerde değerlendirilmesinin önemine değinen Çiçek, üreticilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Dağıtılan fidanların çiftçilere bereket ve kazanç getirmesini temenni eden Çiçek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında üreticilere 15 bin 492 adet Ferragnes ve 3 bin 873 adet Ferroduel çeşidi badem fidanı ile 11 bin adet Gemlik ve 2 bin 750 adet Ayvalık çeşidi zeytin fidanı dağıtıldı.

Toplam 2 milyon 644 bin 291 lira bütçeyle gerçekleştirilen projenin maliyetinin yüzde 50'si İl Özel İdaresi, kalan yüzde 50'si ise çiftçilerin katkı payıyla karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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