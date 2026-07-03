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Yeşil vatan için fidan seferberliği sürüyor

Yeşil vatan için fidan seferberliği sürüyor
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İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Manisa'daki Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek fidan üretim ve bakım çalışmalarını inceledi. 'Yeşil Vatan' hedefi doğrultusunda milyonlarca fidan üretimi sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek fidan üretim ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Yılmaz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Manisa'da faaliyet gösteren Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, fidan üretim ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarete İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner de katıldı. İncelemeler sırasında Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'a, Muradiye Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Özdemir, müdür yardımcıları ve fidanlık şefi eşlik etti.

Fidanlık sahasında yürütülen üretim faaliyetlerini inceleyen Yılmaz, fidan üretim süreçleri, bakım çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Üretim alanlarını gezen Yılmaz, çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde, Türkiye'nin orman varlığını artırmaya yönelik ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak milyonlarca fidanın üretimi ve bakımı titizlikle sürdürülürken, "Yeşil Vatan" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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