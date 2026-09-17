Fındık üreticisine uyarı: 'Ürününüzü ayıklayın'

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık hasadının ardından TMO'nun alım mesaisi sürerken, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, üreticilere ürünlerini teslim etmeden önce ayıklamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı da olan Aydemir, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ile birlikte TMO'nun Epçeli alım deposunu ziyaret etti. Yetkililerden alım süreci hakkında bilgi alan Aydemir, hasat süreci, ürünlerin durumu ve üreticilerin beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çürük oranı yüksek ürünler geri dönüyor

TMO'nun alım noktasında yoğun bir sezon yaşandığını belirten Aydemir, günlük yaklaşık 600 ton fındığın alındığını söyledi. Teslim edilen ürünlerin büyük bölümünün kabul edildiğini aktaran Aydemir, kalite kriterlerini karşılamayan ve çürük oranı yüksek fındıkların ise üreticiye geri gönderildiğini ifade etti. Fındıkta belirli oranlarda çürük ve çatlak kabul edildiğini hatırlatan Aydemir, üreticilerin alım noktasında sorun yaşamaması için ürünlerini önceden ayıklaması gerektiğini vurguladı.

Kokarca için mücadele hasattan sonra da sürecek

Fındık üretiminde bir diğer önemli sorunun kahverengi kokarca olduğunu belirten Aydemir, zararlıya karşı kış döneminde de mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çarşamba'nın yüksek kesimleri ile Ayvacık ve Salıpazarı bölgelerinde randımanın iyi olduğunu ifade eden Aydemir, önceki yıllarda yapılan ilaçlama çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini ancak bu yıl kokarca nedeniyle yeniden sorun yaşandığını söyledi. Kahverengi kokarcanın kış aylarında barınmak amacıyla yerleşim alanlarına yöneldiğini belirten Aydemir, ev, ahır, bahçe ve tarla gibi alanlarda gerekli mücadelenin zamanında yapılması gerektiğini kaydetti.

Fiyat farkı üreticinin gündeminde

Fındık fiyatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Aydemir, TMO ile tüccar arasındaki fiyat farkının üreticinin kararlarını etkilediğini söyledi. Tüccarda fındığın 170-180 lira seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Aydemir, üretim maliyetinin ise yaklaşık 200 liraya ulaştığını ifade etti. Yoğun yağış nedeniyle yaşanan su baskınları, ürünlerdeki çürüme, düşük randıman ve kahverengi kokarca sorunlarının üreticinin gelirini olumsuz etkilediğini dile getiren Aydemir, bölgede zor bir sezon geçirildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı