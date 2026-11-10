Eski COP başkanları destek bildirisi verdi, Bakan Kurum 2035'e yüzde 30 azaltım öngördü

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, COP21'den COP30'a kadar görev yapan eski COP başkanlarının hazırladığı ortak destek bildirisi açıklandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Eylem Gündemi'nde yer alan hedeflere dikkati çekerek, "COP31 eylem gündeminin hedefleri gerçekleştiğinde 2035 yılına kadar dünya emisyonlarının yüzde 30 azaltılabileceğini öngörüyoruz" dedi.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında "Eski COP Başkanlarıyla Basın Toplantısı" düzenlendi. Moderatörlüğünü eski Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın üstlendiği toplantıda, eski Fransa Başbakanı ve COP21 Başkanı Laurent Fabius, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı ve COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Toplantıda, geçmiş COP başkanlarının COP31'e destek amacıyla hazırladığı ortak bildiri kamuoyuyla paylaşıldı.

"İlerleme var ancak bu ilerleme yetersiz"

COP Başkanları Çemberi'nin oluşturulması fikrinin COP30 Başkanı André Correa do Lago tarafından ortaya atıldığını belirten eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius, Paris Anlaşması'nın kabul edildiği COP21'den sonraki konferansların başkanlarının bir araya gelerek ortak bir yapı oluşturduğunu ifade etti. Çemberin başkanlığını üstlendiğini aktaran Fabius, amaçlarının Paris Anlaşması'nın uygulanmasına katkı sağlamak ve sonraki COP başkanlarına destek vermek olduğunu belirtti.

Hazırlanan ortak bildiriye ilişkin bilgi veren Fabius, COP21'den COP30'a kadar gerçekleştirilen konferansların kazanımlarının birbirinin devamı niteliğinde olduğunu kaydederek, "İklim değişikliğiyle mücadelede mevcut duruma baktığımızda karmaşık bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bir tarafta ilerleme var ancak diğer tarafta bu ilerlemenin son derece yetersiz kaldığını biliyoruz" dedi.

COP31'in önceliklerini desteklediklerine dikkat çeken Fabius, elektrifikasyon, metan emisyonlarının azaltılması, okyanuslar, iklim finansmanı, iklim değişikliğine uyum, emisyon azaltımı ve çok taraflı iş birliğinin Antalya'daki konferansın temel gündemleri arasında bulunduğunu söyledi. Fabius, "Antalya'da en önemli konunun uygulama olması gerektiğini vurguluyoruz. Uygulama, uygulama, uygulama" ifadelerini kullandı.

Ortak bildirinin son bölümünü de paylaşan Fabius, "Geçmiş konferansların kazanımlarını ileri taşımak için COP31 Başkanı olarak Türkiye'yi ve Müzakereler Başkanı olarak Avustralya'yı desteklemeye hazırız. Birlikte, COP31'in ortak kararlarımızın neler sağlayabileceğini göstererek çok taraflı iş birliğine duyulan güveni güçlendirmesine katkıda bulunacağız" diye konuştu.

"Türkiye ve Avustralya artık tek bir ekip"

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı ve COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen ise dünya genelinde çok taraflı iş birliğinin sorgulandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye ve Avustralya'nın önümüzdeki iki hafta boyunca bu iş birliğinin sonuç verebileceğini göstermeyi amaçladığını söyledi.

Dünya genelinde yaşam maliyetlerinin yükseldiğine, enerji krizine ve yapay zekanın enerji şebekeleri üzerindeki talebi artırdığını vurgulayan Bowen, karşı karşıya kalınan çok boyutlu krizlerin çözümünün yenilenebilir enerji ve elektrifikasyondan geçtiğini ifade etti. Bowen, "Ancak iyi haber şu ki bu krizlerin çözümleri birbirinden farklı değil. Hepsinin çözümü aynı. Yenilenebilir enerjiye daha fazla yönelmemiz, bu alandaki çalışmalarımızı derinleştirmemiz ve mümkün olan her yerde elektrifikasyonu artırmamız gerekiyor. Güneş enerjisi, insanlık tarihinde bilinen en ucuz enerji biçimidir. Yalnızca bugün mevcut olan en ucuz enerji kaynağı değil, insanlığın bugüne kadar bildiği en ucuz enerji kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Avustralya arasında COP31 kapsamında yürütülen iş birliğinin yeni bir model olduğunu belirten Bowen, "Bazen bana Türkiye ve Avustralya ekiplerinin birbiriyle nasıl anlaştığı soruluyor. Ben de bunun yanlış bir soru olduğunu söylüyorum. Çünkü iki ayrı ekip yok. Tek bir ekip var. Türkiye ve Avustralya artık aynı hedef ve aynı sonuç için çalışan tek bir ekip" diye konuştu.

"COP31'i uygulama COP'u yapmak istiyoruz"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçmiş dönem COP başkanlarının ortak bir bildiriyle COP31'e destek vermelerinin önemine değinerek, "Bugün aslında COP tarihinde belki bir ilk olacak. İnşallah daha güçlüsü, daha güzeli olacaktır. Ama tüm COP başkanları olarak bir deklarasyon yayınlıyoruz. Eski başkanlarımız COP31 sürecine katkı vermek, desteklemek adına bugün buradalar" dedi.

Geçmiş COP toplantılarında alınan kararlara değinen Kurum, Paris Anlaşması ile iklim mücadelesinin ortak çerçevesinin oluşturulduğunu, sonraki konferanslarda uygulama, emisyon azaltımı ve iklim finansmanı alanlarında kararlar alındığını söyledi. Kurum, "Bugün önümüzdeki temel mesele, temel sorumluluk bu kararları ülkelerimizde ve insanların hayatında somut sonuçlara dönüştürmektir. Ortak kararlarımızın tabii gerçek değeri bu kararların hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. O yüzden COP31'i uygulama COP'u yapmak istiyoruz. Bu anlayışın temeli de budur" şeklinde konuştu.

Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında emisyon azaltımı ve finansman alanlarında uygulamayı hızlandırmayı öncelik olarak gördüklerini söyleyen Kurum, ulusal katkı beyanlarını henüz sunmayan taraflara da beyanlarını bir an önce iletmeleri çağrısında bulundu.

"2035 yılına kadar dünya emisyonları yüzde 30 azaltılabilir"

COP31 Eylem Gündemi'nin 10 başlıktan oluştuğunu belirten Bakan Kurum, sıfır atık, metan emisyonlarının azaltılması, enerji güvenliği, yeşil sanayileşme, ulaşım dahil bütün sektörlerde elektrifikasyonun yaygınlaştırılması, gıda güvenliği, okyanuslar ve denizler gibi konulara odaklandıklarını söyledi. Kurum, Rio sözleşmeleri arasındaki iş birliğini ve yapay zekanın iklim eyleminde sorumlu kullanımına yönelik çalışmaları da güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Fosil yakıtlarla ilgili çalışmalara da değinen Kurum, "Aslında biz ortaya koymuş olduğumuz 2035'e 35 küresel elektrifikasyon hedefiyle birlikte fosil yakıtlarda emisyon azaltımlarında somut bir ilerleme sağlamış olacağız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü bugün COP31 eylem gündeminin hedefleri gerçekleştiğinde 2035 yılına kadar dünya emisyonlarının yüzde 30 azaltılabileceğini öngörüyoruz" dedi.

"Antalya'da bir şeyler değişti diyebileceğimiz bir konferansı icra edeceğiz"

COP31'in uluslararası iklim mücadelesinde önemli sonuçlar ortaya koymasını hedeflediklerini belirten Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Paris'ten Antalya'ya uzanan yol, uluslararası toplumun ortak iradesiyle şekillenir. Antalya'da hedefimiz bu birikimi ileriye taşıyan, ülkeler arasındaki güveni pekiştiren ve iklim eyleminin uygulamasını hızlandıran sonuçlara ulaştırmaktır. COP31'in Paris Anlaşması'nın o ikinci on yılında bu güveni pekiştiren bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Antalya'da uygulamaya giden yolu kararlılıkla ortaya koyacağız ve 'Antalya'da bir şeyler değişti. Antalya'da geleceğimiz adına önemli kararlar aldık' diyebileceğimiz bir konferansı icra edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı