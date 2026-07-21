Tarım ve Orman Bakanlığı 'çekirge istilası' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde 'çekirge istilası' yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında İstanbul ve çevre illerde 'çekirge istilası' yaşandığı yönündeki paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, yapılan inceleme ve saha çalışmalarında Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası ya da ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini bildirdi.

Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere bölgede yürüttüğü inceleme ve takipler sonucunda kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki çekirgelerin tamamının Türkiye'de doğal olarak bulunan yerli türlere ait olduğunun belirlendiği ifade edildi.

İddiaların aksine Balkanlar, Afrika veya başka bir bölgeden Türkiye'ye ulaşan sürü halinde bir çekirge istilasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, İstanbul'da görülen türün tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı vurgulandı.

Bakanlık, söz konusu türün Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğunu belirterek, bu türün tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağladığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de çok sayıda çekirge türünün doğal olarak yaşadığına dikkat çekilerek, iklim şartları ve yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışların görülebildiği, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabildikleri ve sıcak havalarda ışığa yöneldikleri için vatandaşlar tarafından daha sık fark edilebildikleri ifade edildi. Bu durumun doğal bir süreç olduğu ve istila olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, çekirge popülasyonlarının Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında 81 ilde görev yapan teknik ekipler tarafından düzenli olarak takip edildiğini, son günlerde gelen ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmaların da yoğunlaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada, tarımsal üretime zarar verebilecek türlerin ekonomik zarar eşiğine ulaşması halinde gerekli mücadele çalışmalarının vakit kaybetmeden uygulandığı belirtilerek, mevcut durumda mücadeleyi gerektirecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretimin korunmasına yönelik izleme, sürvey ve mücadele çalışmalarının bilimsel esaslar doğrultusunda sürdürüleceğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı