Haberler

Kokarcada artış: Üreticiye mücadele çağrısı

Kokarcada artış: Üreticiye mücadele çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık başta olmak üzere tarımsal üretim alanlarında kahverengi kokarca zararlısı ve külleme hastalığında artış gözlemlendiğini belirterek üreticilere mücadele çağrısında bulundu. Zararlı ve hastalığın hasat döneminde de ekonomik kayıplara yol açtığı vurgulandı.

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık başta olmak üzere tarımsal üretim alanlarında kahverengi kokarca zararlısı ile külleme hastalığında artış gözlemlendiğini belirterek üreticilere mücadele çağrısında bulundu.

Çarşamba ilçesinde tarımsal üretim alanlarında yapılan gözlem ve sürvey çalışmaları sonucunda, kahverengi kokarca zararlısının yoğunluğunda artış tespit edilirken, fındık bahçelerinde de külleme hastalığının yaygınlaşmaya başladığı öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz mahallelerinde, kahverengi kokarca ile mücadelesi yapılmayan fındık başta olmak üzere tüm üretim alanlarında, kokarca zararlısının ergin, yumurta paketi ve nimf çıkışlarındaki yoğunluk dikkat çekmektedir. Kahverengi kokarca özellikle fındıkta bilinenin aksine, fındığın hasata yakın/hasat döneminde de emgi yapmakta ve bitki özsuyunu emerek beslenmeye devam etmektedir. Bu durumda fındık iç dokuda emgi lekeleri oluşturmakta, kalite kaybı ve acılaşma meydana getirmektedir. Aynı zamanda survey yapılan fındık üretim alanlarında külleme hastalığında da artış gözlemlenmiştir. Hem hasatta hem de hasata yakın ürünlerde önemli ölçüde ekonomik kayıplara neden olan Kahverengi kokarca ve külleme hastalığı ile mücadelede bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ile talimata uygun olarak mücadele yapılmalıdır. İlçemizde tarımsal ürünlerde oluşabilecek ciddi oranda ekonomik kayıpları önlemek, zararlının bulaşma ve yayılma riskini en aza indirmek adına bahçelerin kontrol edilmesi, komşu bahçelerin varsa bulaşıklık durumu bahçe sahibi veya muhtarlık ile görüşülmesi ve il/ilçe müdürlükleri ile irtibat halinde olunması önem arz etmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi

Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi! "Haluk abisi" için bakın neler dedi

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

9 milyon Euro'ya geldi, kulüp tarihinin en pahalı satışı olup gitti
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum

Zeynep Bastık'tan dikkat çeken açıklama: 4 yıldır adımı X'te aratmıyorum
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın