Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Niğde'de

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Niğde'de, 44 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi yapacaklarını söyledi.

Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak için Niğde'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Bor Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Serkan Baran ile görüşen Kurum, tarihi sit alanlarını gezip, halkla sohbet ettikten sonra Akkaya Barajı ve Niğde Belediyesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. Daha sonra Niğde Valiliği'ni de ziyaret eden Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi kapmasında 'kahraman çevreci' seçilen iki çocuğa oyuncak hediye edip, madalya taktı. Kurum, Niğde Valiliği'nde İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Kentin Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemine tanıklık ettiğini belirten Bakan Kurum, AK Parti iktidarları döneminde 15 milyar liralık yatırım yapıldığına dikkat çekti. Bakan Kurum, "Bu 15 milyarın 3 milyarı da bakanlığımız bünyesinde yapılan yatırımlar, 500 milyon liralık devam eden yatırımlarımız var. Bugün de Cumhurbaşkamızın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehir ve ilçelerimiz için yapılması gereken önemli kararları aldık. Hızlı bir şekilde 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bu projeleri uyguluyor olacağız" dedi.

ATIK SU ARITMA PROJESİ

Bakan Kurum, Niğde merkezde Atık Su Artıma Tesisi Projesi bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"224 bin nüfusa yetecek ve 2040 yılına kadar Niğde'ye yetebilecek kapasitedeki arıtma tesisimizi bakanlığımız bünyesinde, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve belediyemiz eliyle yapıyoruz. Bu projeyi 2020 yılı sonuna kadar bitireceğiz. Projenin bitiş tarihini öne çekiyoruz. Akkaya Barajı'nda tertemiz şekilde sulama yapılabilmesi amacıyla da bu barajımızı temizlemiş olacağız. Kanalizasyon ve yağmur suyu Niğde merkezde aynı hat güzergahı üzerinde gidiyor, ayrık sistem yok. 2020 yılı içinde arıtma tesisimizin tamamlanmasıyla aynı yıl içinde kanalizasyonumuzu atık suyumuzu ayıracak sisteme geçiyoruz."

MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

81 kentte 81 millet bahçesi sözü verdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "Şehitler diyarı Niğde'de eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 44 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi yapıyoruz. TOKİ yapıp Niğdeli vatandaşlarımıza hediye etmiş olacak. Millet bahçemizin içinde gezinti alanları, millet kıraathanesi, kütüphanesinin olduğu bisiklet ve yürüme yollarının olduğu çok önemli bir projeyi de şehir merkezine kavuşturmuş olacağız. Özel idaremize, İller Bankası'nın vereceği destekle birlikte yaklaşık 7 bin kişi kapasiteli bir stadyum yapıyoruz. Bu stadı da Bucakçayır Mevkisi'ne taşımış oluyoruz. Eski rektörlükten başlayıp Hüdavent Hatun Türbesi'ne kadar yaklaşık 220 bin metrekarelik alanda bir meydan sözü verdik. Bu projeyi de valiliğin yapılması, rektörlüğün ve içinde bulunan okulların taşınmasıyla 2023 yılana kadar söz verildiği şekilde hayata geçirileceğiz. 45 bin metrekare alanda 456 hak sahibimizi ilgilendiren Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi'ne başlıyoruz. Niğde'de tarihin bize bıraktığı, önemli tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak, mevcuttaki tarihi eserlerin restorasyonuyla birlikte bu kentsel dönüşüm projesini yapacağız. Buradaki 456 hak sahibi vatandaşımızı Efendibey Mahallesi'nde yaptığımız rezerv konutlara onlarla anlaşmak suretiyle taşıyacağız. Bu bölgeyi de Niğde'ye bir turizm alanı olarak kazandıracağız. İçinde butik otellerin, tarihi konakların olduğu, çok az katlı bizim tarihimize kültürümüze uygun yapılaşmanın olduğu, kale ve etrafıyla birlikte de bir çevre düzenlemesi projesiyle Niğde'ye kazandıracağız."

Bor ilçesi Orta Mahallede tarihi eserlerin ve şehir merkezinin kültürel anlamda yoğun yaşandığı tarihi sit alanında sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında restorasyon çalışmaları yapılacağını belirten Kurum, içme suyu hatlarının da yapımının 2020 yılında başlayacağını söyledi.

Kaynak: DHA