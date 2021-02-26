Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul...
26.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:28
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya