Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul...

26.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:28
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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