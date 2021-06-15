Cesur Bölükbaşı bulundu mu? Cesur Bölükbaşı nerede, ne oldu? Cesur Bölükbaşı kimdir?

Cesur Bölükbaşı bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kocaeli'de kaybolan Cesur Bölükbaşı bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Cesur Bölükbaşı konusu ele alınıyor. Cesur Bölükbaşı'na ne oldu, bulundu mu? Cesur Bölükbaşı nerede? Cesur Bölükbaşı kimdir?

Cesur Bölükbaşı olayı nedir? Cesur Bölükbaşı'na ne oldu, bulundu mu? Cesur Bölükbaşı nerede? Cesur Bölükbaşı kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

CESUR BÖLÜBAŞI KİMDİR?

Yazılımcı olan Cesur Bölükbaşı, 1 haftadır kayıp.

CESUR BÖLÜKBAŞI BULUNDU MU?

Kocaeli Gebze'de kaybolan Cesur Bölükbaşı'nı aramak için eşi ve kardeşleri Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

Cesur Bölükbaşı'nın eşinden şiddet gördüğü de ailenin iddiaları arasında yer alıyor.

Yazılımcı olan Cesur Bölükbaşı, 1 haftadır kayıp. Giresun'dan Gebze'ye gelin olarak gelen Sevda; 1,5 ay eşinden izin alıp memlekete gittiğini ve bunun üzerine Cesur'un ailesinin arayıp kendisine bağırıp çağırdığını ve bunun üzerine bir daha görüşmediklerini anlattı. Cesur Bölükbaşı'nın ailesi ise gelinlerinin şiddet görüntülerine maruz kaldıklarını iddia etti. Eşine sık sık şiddet uyguladığı iddia edilen Sevda Bölükbaşı, hakkındaki söylemleri kabul etmedi. Cesur Bölükbaşı ile arkadaş olduğunu iddia eden bir kadın da programa bağlanarak, Sevda Bölükbaşı hakkında kendisine söylenenleri aktardı. Telefona bağlanan kişi nedeniyle Sevda Bölükbaşı ve Cesur Bölükbaşı arasında problemler yaşandığı ortaya çıktı.

Cesur Bölükbaşı, Müge Anlı ekibine ulaşarak yaşadığını söyledi. Eşinden ayrılmak istediğini söyleyen Cesur Bölükbaşı'na bir hafta sonra ulaşıldı.