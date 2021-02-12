Çeşme'de hortumun yol açtığı hasarı tespit çalışmaları sürüyor
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Çeşme'de hortumun yol açtığı hasarı tespit çalışmaları sürüyor

12.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:26
Çeşme'de hortumun yol açtığı hasarı tespit çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hortumun yaşandığı İzmir'in Çeşme ilçesinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hortumun yaşandığı İzmir'in Çeşme ilçesinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, hortumdan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini belirten Kurum, "Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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