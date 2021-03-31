Cennet Tepesi eteklerini temizlediler
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Cennet Tepesi eteklerini temizlediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Cennet Tepesi eteklerini temizlediler Çevre temizliğinde siyasi partiler buluştu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çevre temizliği yapıldı.

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Cennet Tepesi eteklerini temizlediler

Çevre temizliğinde siyasi partiler buluştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çevre temizliği yapıldı.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bir yayın kuruluşu iş birliğiyle Cennet Tepesi'nin eteklerinde çevre temizliği gerçekleştirildi. Temizliğe AK Parti, CHP, İYİ Parti ve DSP üyeleri de destek verdi. Yaklaşık 5 mini kamyon çöpün toplandığı temizlikle ilgili açıklamalarda bulunan yayın koordinatörü Gülçin Akdoğan, üç aydan bu yana gerçekleştirdikleri çevre temizlik çalışmalarıyla toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Akdoğan, "Bugün de Ayvalık'taki siyasi partilerin ilçe yöneticileriyle, partilileri bu çalışmamıza destek verdiler, kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Orman içlerine, deniz kenarlarına, parklara ve yol kenarlarına gelişigüzel atılan çöpleri toplamak için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mesut Ergin de, düzenlenen çevre temizliği kampanyalarına çok sayıda ilçe sakininin destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Herkesin Ayvalık'ı kendi evi gibi temiz tutması gerektiğini savunan Ergin, "Hemşerilerimden rica ediyorum, yağmur suyu drenaj kanallarına çöp atmayalım, tıkanma, taşma ve sel gibi felaketler ile karşı karşıya kalmayalım. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Cennet Tepesi eteklerini temizlediler
Cennet Tepesi eteklerini temizlediler
Cennet Tepesi eteklerini temizlediler
Cennet Tepesi eteklerini temizlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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