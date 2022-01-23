Cenazede dikkat çeken görüntü! Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninde Burak Elmas ile Fatih Terim bir araya gelmedi.

ALİ KOÇ DA GELDİ

Cenaze törenine Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek, Ali Koç, Saffet Sancaklı gibi birçok önemli isim katıldı. Burak Elmas ile Ali Koç cenazede bir araya geldi. Ancak Fatih Terim'in uzak durması dikkat çekti.

HEMEN AYRILDI

Ajansspor'un aktardığı habere göre; Fatih Terim törende Burak Elmas'ın cenazenin yanına gelmesiyle oradan ayrıldı. Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkat çekti.

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