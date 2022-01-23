Cenazede dikkat çeken görüntü! Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki - Haberler Spor
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Cenazede dikkat çeken görüntü! Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki

Cenazede dikkat çeken görüntü! Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı. Burak Elmas ve Fatih Terim cenazede denk geldi. Terim, Burak Elmas'ın tabuta doğru gelmesi üzerine oradan hemen ayrıldı. Terim'in Elmas'tan uzakta saf tutması dikkat çekti.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninde Burak Elmas ile Fatih Terim bir araya gelmedi.

Cenazede dikkat çeken görüntü! Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki

ALİ KOÇ DA GELDİ

Cenaze törenine Faruk Süren, Adnan Polat, Dursun Özbek, Ali Koç, Saffet Sancaklı gibi birçok önemli isim katıldı. Burak Elmas ile Ali Koç cenazede bir araya geldi. Ancak Fatih Terim'in uzak durması dikkat çekti.

Cenazede dikkat çeken görüntü! Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki

HEMEN AYRILDI

Ajansspor'un aktardığı habere göre; Fatih Terim törende Burak Elmas'ın cenazenin yanına gelmesiyle oradan ayrıldı. Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkat çekti.

Cenazede dikkat çeken görüntü! Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki

Cenazede dikkat çeken görüntü! Burak Elmas'ı gören Fatih Terim'den olay tepki

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Burak Elmas, Fatih Terim, Galatasaray, Ali Koç, Spor, Haber

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