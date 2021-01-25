Cemreler ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri?

Kış aylarından bahara geçişin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasıyla ifade edilen cemreler ne zaman düşecek diye merak ediliyor. İlk cemre ne zaman düşecek? Cemreler ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri?

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilkinin havaya düşmesinin ardından, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşüyor. Kış aylarından bahara geçişin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasıyla ifade edilen cemreler ne zaman düşecek diye merak ediliyor. İlk cemre ne zaman düşecek? Cemreler ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri? İşte detaylar haberimizde...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

İlk cemre havaya 19-20 Şubat 2021 tarihinde düşecek. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür.

2021 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ NELERDİR?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre Düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.