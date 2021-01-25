Cemreler ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cemreler ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri?

25.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:29
Cemreler ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri?

Kış aylarından bahara geçişin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasıyla ifade edilen cemreler ne zaman düşecek diye merak ediliyor. İlk cemre ne zaman düşecek? Cemreler ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri?

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça anlam olarak da "Ateş hali", "Yanmış halde" ve "Kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilkinin havaya düşmesinin ardından, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşüyor. Kış aylarından bahara geçişin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasıyla ifade edilen cemreler ne zaman düşecek diye merak ediliyor. İlk cemre ne zaman düşecek? Cemreler ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri? İşte detaylar haberimizde...

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞER?

İlk cemre havaya 19-20 Şubat 2021 tarihinde düşecek. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığı artar, cemrelerin arasında ise sıcaklıkta küçük bir düşüş görülür.

2021 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ NELERDİR?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"Cemre Düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cemreler ne zaman düşüyor? 2021 Cemre düşme tarihleri? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 12:28:49. #1.16#
title