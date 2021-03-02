Cemre toprağa düştü mü? İşte 2021'de son cemrenin toprağa düşeceği tarih
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Cemre toprağa düştü mü? İşte 2021'de son cemrenin toprağa düşeceği tarih

02.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:11
Cemre toprağa düştü mü? İşte 2021'de son cemrenin toprağa düşeceği tarih

'Cemre toprağa düştü mü?' ve 'Üçüncü cemre ne zaman düşer?' gibi sorularına yanıt arayan vatandaşlar, doğayı renklendirecek bu olayın ayrıntılarını araştırmaya başladı. İkinci cemrenin düşmesi ve hava sıcaklıklarının bir nebze de olsa artış göstermesi, birçok vatandaş tarafından heyecanla karşılandı. Peki, 3. cemre ne zaman düşüyor?

Halk arasında yüz yıllardır devam eden inanışa göre, birinci cemre havaya ikinci cemre ise suya düştü. Şimdi de üçüncü cemrenin düşeceği tarih vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, üçüncü cemrenin 2021'de toprağa düşeceği tarih...

CEMRE TOPRAĞA DÜŞTÜ MÜ?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor. Cemre düşmelerinin başlamasıyla birlikte nevruz hazırlıkları başlıyor.

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