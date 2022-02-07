Cemevleri elektrik faturalarını ödememe kararı aldı

Son dönemde peş peşe gelen zamların ardından artan elektrik faturalarına gelen tepkiler giderek yükseliyor. Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren Garip Dede Dergâhı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını açıkladı.

"MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Fırat, 9 Şubat Çarşamba günü toplu olarak elektrik faturalarına karşı dava açacaklarını ifade ederek, "Eşit yurttaşlık istiyoruz! Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevlerimiz ticarethane değil, ibadethanemizdir" dedi.

30 BİN TL ELEKTRİK FATURASI GELDİ

Garip Dede Cemevi'ne 30 bin liralık elektrik faturası geldiğini belirten Fırat, "Biz eşit yoldaşlık istiyoruz Cemevlerimiz kesinlikle ticarethane değil ibadethanedir. Bu ülkede diğer ibadethanelerine ne hak tanınıyorsa bize de onun sağlanmasını istiyoruz. Bizler şimdiye kadar şunları talep ediyorduk: Cemevlerimize yasal statü verilsin. Aslında o statüyü Aleviler verir, devletin yapması gerek sadece o statüyü kabul etmesi. Bize statü vermesinin mantığı da yok bu saatten sonra. Biz 'Cemevi ibadethane' diyorsak buna 'İbadethane değildir' hakkını kimse kendinde görmemeli. Bu boyutuyla ilgili biz her anlamda yasal çerçevede, haklarımızı alana kadar geniş çaplı bir çalışma yapacağız, eylemler yapacağız. Kısacası biz eşit yurttaşlık istiyoruz. Geçen paylaştığımız tweetten sonra çok canımız, şöyle bir tepki koyuyordu: Ya diğer ibadethanelere bir hak tanınmasın ya da onlara veriliyorsa, giderleri karşılaşıyorsa bizim de giderlerimizin karşılasın. Bugün yeni toplantı yaptık, 28 kurum bu kararı imzaladı ama yarın yüzlerce cemevimiz buna imza atacaktır. Yarın da kamuoyunu bilgilendireceğiz, çarşamba günü de davalar açacağız." ifadelerini kullandı.

"100'ÜN ÜZERİNDE CEMEVİNİ KAPSIYOR"

Şu ana kadar aldıkları kararın 100'ün üzerinde cemevini kapsayacağını kaydeden Fırat, şöyle konuştu:

"Bu sayı çarşamba gününe kadar daha da artar. Çünkü ülkenin her yerinden arayıp kararımızı destekleyen cemevleri var. Cemevlerinin cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kararı da var. Bu kararlar mahkemelerce uygulanmıyor. Biz de bu durumdan yararlanmak istiyoruz. Faturaları ödemeyeceğiz."

AİHM, CEMEVLERİNİ HAKLI BULMUŞTU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı'nın cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulma talebinin Türk mahkemeleri tarafından olumsuz karşılanması üzerine yaptığı başvuruda cemevlerinin de ibadethane olduğuna ayrımcılık yapılamayacağı yönünde karar vermişti.

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