Cem Bölükbaşı, Euroformula Open serisinde 'hız tapınağı' olarak da bilinen Monza'da!

Esporda kazandığı dünya şampiyonluklarının ardından profesyonel olarak gerçek pistlerde de tarihe geçen başarılara imza atan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2023'te Türkiye'nin ilk Formula 1 pilotu olma hedefiyle formula serilerindeki yarışlarını sürdürüyor.

Cem Bölükbaşı, ilk kez çıktığı ve dünyada espordan gelip bir Formula serisinde birincilik kazanan ilk yarış pilotu olarak tarihi bir zafere imza attığı Macaristan Hungaroring ile birlikte İtalya Imola ve Avusturya Red Bull Pisti yarışlarının ardından 23-24 Eylül tarihlerinde yarış dünyasının "hız tapınağı" olarak bilinen İtalya Monza pistinde Euroformula Open serisinin dördüncü serisinde yarışacak.

Euroformula Open Monza pistinde 23-24 Eylül'de 3 yarış gerçekleşecek. 23 Eylül Cumartesi TSİ 11:20'de sıralama turları, 16:55'te de ilk yarış başlayacak. 24 Eylül Pazar 10:50'de ikinci yarış, 17:00'de de üçüncü ve son yarış yapılacak.

Cem Bölükbaşı, Euroformula Open Monza pistine ana destekçisi Icrypex ile birlikte Borusan Holding, GoTurkiye, Rixos, Gentaş Neogen, Team Mavi, Mesa Mesken ve menajerlik ajansı TEM Agency'nin desteğiyle çıkıyor.

Genç yarış pilotu, Cem Bölükbaşı, Macaristan Hungaroring, İtalya Imola ve Avusturya Red Bull pisti yarışları sonrasında toplam 111 puanla Euroformula Open pilotlar sıralamasında 7. sırada yer alarak adını en başarılı 10 yarışçı arasına yazdırdı. Bölükbaşı, Euroformula Open serisinde katıldığı toplam 9 yarışın 4'ünde de podyuma çıkmayı başardı.

Başarılı genç pilot, Euroformula Open'da, Formula 1'in önde gelen isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok efsane pilot yetiştirmiş Van Amersfoort Racing (VAR) ile yarışıyor.

Bu sezon elde ettiği zaferlere bir yenisi daha eklemeye hazırlanan Cem Bölükbaşı'nın Monza yarışları, Euroformula Open'ın resmi Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

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