Çelik: "(Yerel Seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve Partimizin Birinciliğinin Açıkça Tescil Edildiği Bu...

Çelik: "(Yerel Seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve Partimizin Birinciliğinin Açıkça Tescil Edildiği Bu...

Çelik: "(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir."

Çelik:

Çelik: "(Yerel seçimler) Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir."

Kaynak: AA
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