Çelik: "Peygamber Efendimiz'e hareket edenleri bu hakaretleriyle baş başa bırakıyoruz "
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Çelik: "Peygamber Efendimiz'e hareket edenleri bu hakaretleriyle baş başa bırakıyoruz "

27.10.2020 18:22 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:29

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."

Çelik: 'Peygamber Efendimiz'e hareket edenleri bu hakaretleriyle baş başa bırakıyoruz '
Çelik: 'Peygamber Efendimiz'e hareket edenleri bu hakaretleriyle baş başa bırakıyoruz '
Çelik: 'Peygamber Efendimiz'e hareket edenleri bu hakaretleriyle baş başa bırakıyoruz '
Çelik: 'Peygamber Efendimiz'e hareket edenleri bu hakaretleriyle baş başa bırakıyoruz '

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 20:14:05. #1.14#
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