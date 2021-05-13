Çelebi Bandırma Limanı'nda 4 ayda 1 milyon 683 bin 774 ton yük elleçlendi

Çelebi Bandırma Limanı'nda ocak-nisan aylarında 1 milyon 683 bin 774 ton elleçleme (yükleme-boşaltma) yapıldığı bildirildi.

Çelebi Bandırma Limanı'nda ocak-nisan aylarında 1 milyon 683 bin 774 ton elleçleme (yükleme-boşaltma) yapıldığı bildirildi.

Limanın Ticaret Müdürü Şükrü Yegül, yaptığı yazılı açıklamada, 4 aylık dönemde dökme katı yük grubunda 1 milyon 274 ton, sıvı yük grubunda 158 bin 512 ton, genel kargoda 250 bin 741 ton, proje yük grubunda 322 ton yük operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu süreçte toplam 1 milyon 683 bin 774 ton yük elleçlendiğini aktaran Yegül, 2020 yılının ilk 4 ayına göre 17 bin 34 ton fazla yük elleçlendiğini, 2021 yılı hedeflerine paralel şekilde operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

Gün içinde karşılıklı olarak düzenlenen ro-ro seferlerinde 2021'in 4 ayında 59 bin 743 aracın limandan geçtiği bilgisini veren Yegül, "4 bin102 TEU konteyner elleçlenmiştir." ifadesini kullandı.

Şükrü Yegül, geçen yılın aynı ayına göre Nisan 2021'de genel kargo yük grubunda yüzde 48, ilk 4 aylık ayda ise yüzde 60 büyüme kaydettiklerini, dökme katı yük grubunda da yüzde 8'lik bir büyüme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen