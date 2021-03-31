CD Projekt, Digital Scapes'i satın aldı!
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CD Projekt, Digital Scapes'i satın aldı!

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CD Projekt, Digital Scapes'i satın aldı!

Cyberpunk 2077'ın son yayınladığı 1.2 yamasının ardından CD Projekt, 3 yıldır iş birliği yaptığı Digital Scapes Studios'u satın aldığını duyurdu.

2012 yılında tecrübeli oyun geliştirilerin eşliğinde kurulan Kanadalı oyun geliştirme firması Digital Spaces, kurulduğu günden beri önemli yapımlarla karşımıza çıkmayı başarmıştı. 2018 yılında yapılan anlaşmayla CD Projekt ve Digital Scapes ailesi sektördeki çalışmalarını beraber yürütüyorlardı. Özellikle Cyberpunk 2077 için önemli geliştirmeler yapan Digital Spaces bu konuda CD Projekt'e önemli katkılar sağladı.

CD Projekt'in 3 yıldır iş birliği içinde olduğu Dijital Spaces'i satın almasıyla Polonya ve Kanada merkezli oyun endüstrileri bir birleşme yaşadı. CD Projekt CTO'su Pawel Zawodny yaptığı açıklamada, "Cyberpunk 2077'yi geliştirme ve iyileştirme sırasında Digital Scapes bize gerçekten büyük katkı sağladı. Projelerimize katkıda bulunmanın yanında teknolojilerimizi mükemmelleştirmek için oldukça yardımcı oldular." dedi

Dijital Scapes'in adı CD Projekt RED Vancouver olarak değişti. Stüdyo başkanı Marcin Chudy ise anlaşmanın ardından şunları söyledi, "Witcher üçlemesi ve Cyberpunk 2077 gibi inanılmaz büyük oyunları geliştiren bir stüdyoya katılmış olduğumuz için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız. Oyun ve teknoloji alanındaki katkılarımızla oyunları daha çekici hale getireceğimize inanıyoruz. dedi

Aynı zamanda oyunun geliştirmeleri açısından önemli katkılar sağlayan Digital Scapes'ın, Witcher içinde bir güncelleme yapacağı iddia ediliyor. Witcher serisi her ne kadar bitmiş olsa da oyuna yeni içerikler ve modlar eklenerek bir süre daha yaşatılacağı söyleniyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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