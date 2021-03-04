Çaykur Rizespor'da Sumudica dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Ninel Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Sumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Çaykur Rizespor, Sumudica ile Süper Lig'de 7 maça çıktı. Galibiyet alamayan yeşil-mavili takım, 4 yenilgi ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever