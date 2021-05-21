Çayeli'de yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi
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Çayeli'de yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Çayeli'de yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de öğlen saatlerinde çıkan yangında bir ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Rize'de öğlen saatlerinde çıkan yangında bir ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana geldi. Süleyman Tüylüoğlu'na ait ahşap evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede bütün evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - RİZE

Çayeli'de yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi
Çayeli'de yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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