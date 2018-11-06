Çaycıların 'Marka' Kavgası Kanlı Bitti! 1 Ölü

Adana'da çay poşetleme işi yapan iki şirket sahibi arasında çaya verdikleri marka benzerliğinden dolayı çıkan kavgada bir kişi ölürken, baba ve iki oğul tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhittin Dağoğlu (48) bir şirket kurarak çay poşetleme işine başladı. Bir süre sonra Nezir D. (45) de çay poşetleme şirketi kurdu. Ancak Nezir D.'nin ürettiği çay markası ile Muhittin Dağoğlu'nun çay markası birbirine benzediği için iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

BABA VE 2 OĞLU TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ FARP ETMEYE BAŞLADI

Bunun üzerine Muhittin Dağoğlu, Nezir D.'yi Tarım ve Orman Bakanlığına şikayet etti. Nezir D.'nin şirketine para cezası veren bakanlık çaylarını da toplatma kararı aldı. Bu nedenle iki arkadaş arasında kavga alevlendi. Kavga büyüklerin araya girmesiyle önlenip taraflar barıştı. 3 Kasım günü ise mahallede karşılaşan Nezir D. ile Muhittin Dağoğlu arasında çay ismi ve ceza nedeniyle tartışma çıktı. Olay yerine Nezir D.'nin oğulları Fatih D. (19) ile H.D.'nin (16) gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Muhittin Dağoğlu, tartıştığı arkadaşı ve oğulları tarafından darp edilmeye başlandı. Çıkan kavgada H.D.'nin Muhittin Dağoğlu'nu bıçakladığı ileri sürüldü. Baba ve iki oğlu olay yerinden kaçtı. Dağoğlu ise çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Dağoğlu yaklaşık 3 saat süren kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN BABA VE OĞULLARI TUTUKLANDI

Dağoğlu'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri baba ve iki oğlunu gözaltına aldı. Zanlılar sorgularında kavganın kurulan çay poşetleme firmasına verilen ismin benzerliğinden dolayı çıktığını ve cinayete dönüştüğünü pişman olduklarını söyledikleri ileri sürüldü. Zanlı baba ve iki oğlu ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen baba ve iki oğlu tutuklandı.