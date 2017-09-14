Çavuşoğlu-Le Drian Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 6. toplantıda, İdlib başta olmak üzere çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili bir mutabakat sağlanmasının beklendiğini belirtti.



Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Astana'da düzenlenen Suriye konulu 6. toplantıya ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, aslında Fransa'nın da bu zirveye katılmasını talep ettiklerini, en azından Avrupa Birliği'nin (AB) orada olmasını istediklerini fakat bunun da gerçekleşmediğini söyledi.



Suriye konulu toplantı çerçevesinde AB ile iyi bir iş birliği yürüttüklerini ve gerginliğin azaltılması için zirvenin iyi bir rol oynadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "İdlib başta olmak üzere çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili bir mutabakat sağlanması bekleniyor." dedi.



Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla hemfikir oldukları konuları sıralayarak, "DEAŞ ile mücadele devam etmeli. Rakka başta olmak üzere Arapların yoğunlukla yaşadığı yerlerin yönetimi onlara bırakılmalı. Amerikalıların da bu konuda hem sözü hem garantisi var." değerlendirmesinde bulundu.



Suriye'de siyasi çözüme odaklanılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Cenevre sürecinin de tekrar aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.



"Referandum kararından vazgeçilmesi gerekiyor"



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, referanduma daha iyi bir alternatif sunulursa değerlendirecekleri ancak hedef yalnızca erteleme ise 25 Eylül'de sandıklara gidecekleri yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Referandum kararından vazgeçilmesi gerekiyor. Türkiye olarak anayasal hakların yerine gelmesi için biz arabuluculuk da yapabiliriz ve onların da tercih ettiği ülkelerle, Fransa her zaman bu anlamda önde olan bir ülke ve Barzani yönetiminin de kabul ettiği bir ülke, hem arabuluculuk yaparız hem de bu hakların verilmesi yani anayasanın uygulaması noktasında gözetimi de yaparız dedik. Bu öneride bulunduk. Fakat 'Bu sene referandumu erteleyelim bir sene sonra bize referandumu yapın' gibi pazarlıkların içinde olmayız ve bunu da karşıyız. Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğü içinde bölgesel yönetimin anayasal ve meşru haklarının verilmesi konusunda biz üzerimize düşeni yaparız dedik ve bunu buradan bir kere daha söylüyoruz. Esasen varsa bir hak, verilmesi lazım ama bu hak görüyoruz ki bir bağımsızlık veya ayrılma değil. Irak Anayasası'na da aykırı. Biz buna karşıyız ama anayasadaki hakların da yerine gelmesi gerekiyor."



(Bitti)