Çarşamba'da bir ev yangın sonucu hasar gördü
21.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:49
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi 414. Sokak'ta Tahsin Suylu'ya ait evde ailenin yemek yediği sırada sobadan düşen közler eşyaları tutuşturdu.
Alevleri fark eden Suylu, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman