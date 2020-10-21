Çarşamba'da bir ev yangın sonucu hasar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çarşamba'da bir ev yangın sonucu hasar gördü

21.10.2020 16:45 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:49
Çarşamba'da bir ev yangın sonucu hasar gördü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi 414. Sokak'ta Tahsin Suylu'ya ait evde ailenin yemek yediği sırada sobadan düşen közler eşyaları tutuşturdu.

Alevleri fark eden Suylu, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Meral Akşener Mustafa Akıncı Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Derviş Zaim Yavuz Bingöl Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşamba'da bir ev yangın sonucu hasar gördü - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 18:16:27. #1.15#
title