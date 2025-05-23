Carlo Ancelotti hangi takımın teknik direktörü olacak? SON DAKİKA

Real Madrid'den ayrılığıyla gündeme oturan dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise, deneyimli çalıştırıcının hangi takımı veya milli takımı yöneteceği. Ancelotti'nin yeni durağıyla ilgili kulislerde çeşitli iddialar dolaşırken, gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Carlo Ancelotti hangi takımın teknik direktörü olacak? İşte, detaylar…

CARLO ANCELOTTİ HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK?

Dünyaca ünlü teknik adam Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerine nerede devam edeceği sorusuyla spor kamuoyunun odağında yer alıyor. Futbol dünyasının merakla beklediği bu sorunun yanıtı netleşti: Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçiyor.

Carlo Ancelotti hangi takımın teknik direktörü olacak

Real Madrid'de iki dönem görev yapan ve sayısız başarıya imza atan İtalyan teknik direktör, 2025 yılının yaz aylarında İspanyol kulübüyle yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından gözler, tecrübeli hocanın yeni durağına çevrildi. Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda Ancelotti'nin, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Brezilya Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Ancelotti, bu yeni görevinde ilk kez bir milli takım çalıştıracak. Brezilya gibi futbolun kalbi sayılan bir ülkeyi Dünya Kupası sürecine hazırlamak ise kariyerinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor.