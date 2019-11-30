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CANLI YAYIN DUYURUSU

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF heyeti ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yapacağı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

30.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:24
CANLI YAYIN DUYURUSU

UEFA 2020 Şampiyonası Finalleri kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF heyeti ve A Milli Takım Teknik Direktörü 'in yapacağı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.


Kaynak: DHA
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