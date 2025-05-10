CANLI İZLE | Galatasaray Trabzonspor final maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray maçı nerede yayınlanacak?

Galatasaray ile Trabzon spor arasında oynanacak final niteliğindeki dev maç futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Taraftarlar, "Galatasaray Trabzon spor final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Trabzon spor final maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray maçı nerede yayınlanacak? İşte, dev karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgileri…

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Trabzon spor - Galatasaray derbisi, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu dev mücadele, milyonlarca futbolseverin takibinde olacak.

Galatasaray Trabzonspor final maçı ne zaman, saat kaçta

Galatasaray ile Trabzon spor arasındaki zorlu karşılaşma, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Maçın başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı. Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan stadyum ise Trabzon spor'un iç saha maçlarını oynadığı, modern altyapısıyla dikkat çeken Papara Park Stadyumu olacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı canlı izle

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzon spor - Galatasaray maçı, Türkiye'nin en çok takip edilen spor kanallarından biri olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Digiturk platformu üzerinden erişilebilen beIN Sports 1, karşılaşma öncesinde özel yayınlar, uzman yorumcular eşliğinde analizler ve maç sonrası değerlendirmelerle izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunacak.