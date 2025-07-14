CANLI DÖVİZ KURLARI || 14 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Merkez Bankası SON DAKİKA döviz kuru

CANLI DÖVİZ KURLARI || 14 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Merkez Bankası SON DAKİKA döviz kuru
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Euro kaç TL? Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 14 Temmuz 2025 Pazartesi Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 14 Temmuz 2025 Pazartesi itibarıyla euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:21 itibariyla yüzde 0,10 değer kazanarak 40,2065'ten işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI || 14 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Merkez Bankası SON DAKİKA döviz kuruEuro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,03 değer kaybederek 46,9368'den işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI || 14 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Merkez Bankası SON DAKİKA döviz kuruMerkez Bankası canlı döviz kurları

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,28 azalarak 54,1417'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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