CANLI ALTIN FİYATLARI | 20 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın düştü mü?

20 Haziran 2025 Cuma günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:26 itibariyle yüzde -0,68 değer kaybederek 4264,28'den işlem görüyor.

Gram altın fiyatı ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:26 itibariyle yüzde -0,78 değer kaybederek 6887,57'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:26 itibariyle yüzde -0,78 azalarak 13775,14'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:26 itibariyle yüzde -0,78 değer kaybederek 27507,76'dan işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:26 itibariyle yüzde -0,78 azalarak 3344,44'ten işlem görüyor.

ONS altın fiyatı ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4266 liradan alınırken 4325 liradan satılıyor.