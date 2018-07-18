Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi D-100 Karayolu Sivricek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan E. idaresindeki 55 LM 161 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Hasan E. ile birlikte Zeynep T. (6), Zeynep T. (68), Gülten T. ve Yusuf E. (4) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 4 yaşındaki Yusuf E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇANKIRI