Çankırı'da tartıştığı ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
04.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:57
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Saraycık köyünde yaşayan Halil (62) ve İrfan Ö. (57) kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle evlerinin önünde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ö, kardeşine tüfekle ateş etti.
Göğsünden yaralanan İrfan Ö, kaldırıldığı Kızılırmak Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Halil Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA