Çanakkale Zaferini Açtıkları Sergiyle Anlattılar

Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Orta Okulu öğrencileri tarafından "Çanakkale" temalı sergi açıldı.

Okulun konferans salonunda hafta sonuna kadar açık kalacak sergide Çanakkale'de ki abidenin figürü, mücadeleyi anlatan yüzlerce kare fotoğraflar, o günlerde kullanılan süngüler ve Gelibolu'dan getirilen bir metrekarelik toprak yer aldı. Serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın gerçekleştirdi.

Sergi açılışında Çanakkale savaşında askerlerin erzakı olan üzüm hoşafı ve ekmek ikramında bulunuldu.

Okul Müdür Yardımcısı Serdar Baksı, sergi hakkında bilgi vererek Çanakkale ve Gelibolu'daki hissiyatı bu sergide vermek istediklerini söyledi. Okuldaki tüm öğrencileri Çanakkale'ye götürecek teknik imkana sahip olmadıklarını ve bu yüzden böyle bir etkinliğe imza atmak istediklerini belirten Baksı, "Sosyal Bilgiler öğretmenlerimiz ile Afyon'da yapılması anlamında en ciddi çalışmayı yapmaya gayret ettik. Bir amaç dahilinde bu çalışması yürüttük. Bu kalabalıktaki öğrencimizi Çanakkale'ye götürecek imkanımız yok. Buradaki ortamla çocuklarımızın Çanakkale'nin Gelibolu'nun hissiyatını burada yaşayabilsinler istedik. Bunun için Gelibolu'dan toprak getirttik. Çeşitli arşivlerde görülmeyen fotoğrafları da burada görme şansınız olacak. 57'nci Alay Şehitleri arasında Afyon'dan oraya gidip şehit olan kardeşlerimizin mezar taşlarını yaptırdık. Bu hafta boyunca sergimiz açık olacak" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR