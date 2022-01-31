Çanakkale ve Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale ve Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Burak Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale ve Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale ve Balıkesir'de Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve Balıkesir'de Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarından can salı ve lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup toplam 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine götürüldü.

AA / Burak Akay - Güncel

Sahil Güvenlik, Çanakkale, Balıkesir, Türk, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title