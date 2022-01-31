Çanakkale ve Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve Balıkesir'de Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarından can salı ve lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup toplam 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine götürüldü.