Çanakkale, Midilli, Balıkesir deprem mi oldu? Ege Denizi deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Çanakkale, Midilli, Balıkesir deprem mi oldu? Ege Denizi deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

02.02.2021 00:18 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:23
Çanakkale, Midilli, Balıkesir deprem mi oldu? Ege Denizi deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika: Alınan son dakika bilgisine göre Ege'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İzmir'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İzmir'de deprem! Ege'de deprem oldu mu?

Son dakika: Alınan son dakika bilgisine göre Ege'de deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'ne göre kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? Ege'de deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İzmir'de deprem! Midilli'de nerede deprem oldu? Ege'de deprem oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

EGE'DE DEPREM OLDU MU?

AFAD'ın verilerine göre saat 23:46 sularında Ege Denizi Karaburun-İzmir bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ek olarak saat 23.58 sularında da 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem Midilli, Çanakkale, Balıkesir bölgelerinde hissedildi.

Çanakkale, Midilli, Balıkesir deprem mi oldu? Ege Denizi deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DAKİKA EGE DENİZİ DEPREM BİLGİSİ

Büyüklük : 4.8 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 43.85 km. Karaburun (Izmir)

Tarih-Saat : 01.02.2021, 23:46:15 TSİ

Enlem : 38.9853 N

Boylam : 26.0753 E

Derinlik : 6.36 km

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Çanakkale, Midilli, Balıkesir deprem mi oldu? Ege Denizi deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER

Çanakkale, Midilli, Balıkesir deprem mi oldu? Ege Denizi deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ege'de meydana gelen deprem il ilgili henüz ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir açıklama bulunmamaktadır.

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