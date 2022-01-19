Çanakkale'de zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor

Çanakkale'de zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor
AA / Burak Akay - Haberler | Ekonomi

Kuzey Ege'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan zeytin, yağ sıkımı sonrası kalan çekirdekleriyle doğaya dost bir ısı kaynağı olarak kullanılıyor.

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'nin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan zeytin, yağ sıkımı sonrası kalan çekirdekleriyle doğaya dost bir ısı kaynağı olarak kullanılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde bulunan, Tariş üyesi Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi, günlük 320 ton işleme kapasitesiyle bölge halkına hizmet veriyor.

Yağları sıkılan üreticiler kooperatif bünyesinde bulunan özel krom tanklarda ürünlerini depolama ve istedikleri zaman alma imkanı buluyor.

Kooperatifin sıkım işlemleri sonrası arta kalan çekirdekten de ikinci bir gelir elde ediliyor. Posadan ayrılan zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtı olarak kullanılıyor.

Burada 50 kilogramlık çuvallara doldurulan yüksek kalorili zeytin çekirdekleri tonu 1750 liradan alıcıya ulaşıyor. Üründeki kalite nedeniyle sabit alıcıları bulunan zeytin çekirdekleri sezon başlamadan hazırlanan liste ile müşterilere teslim ediliyor.

Küçükkuyu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Zahit Mert, AA muhabirine, bu yılki yağ sıkım hedeflerinin sezon sonuna kadar 5 bin ton olduğunu söyledi.

Mert, günlük 320 ton zeytin işleme kapasitelerinin bulunduğunu belirterek, "Bin ton zeytinden 200-250 kilogram arasında yağ elde ediyoruz. Zeytinin içindeki çekirdeği alıyoruz. Kalanı tekrar pirina fabrikasına satıyoruz. Çekirdeği de yakıt olarak kullanıyoruz." dedi.

"Doğa dostu bir yakıt"

Çekirdeklerin Küçükkuyu, Ayvacık, Ezine, Altınoluk ve bu bölgedeki tüketiciler tarafından kalorifer yakıtı olarak kullanıldığını ifade eden Mert, şöyle devam etti:

"Bu çevrede doğal gaz olmadığı için oldukça önemli bir yakıt maddesi kullanıcılar için. Tonunu 1750 liradan satıyoruz. Zeytin yapraklarını da hayvan yemi olarak römorkunu 200 liradan satıyoruz. Dolayısıyla bu ürünün hiçbir şeyi zayi olmuyor. Talep çok, yetiştiremiyoruz. O yılki ürüne göre sırayla çekirdeklerin dağıtımını yapıyoruz. Kalorisi yüksek ve pislik bırakmıyor. Koku yok, kül bırakmıyor. Çok güzel bir yakıt, doğa dostu. Bütün tüketiciler tarafından tercih ediliyor."

Mert, kooperatiflerinin satış ofislerinde Küçükkuyu bölgesinden toplanan zeytinlerden sıkılan organik yağlar ile Tariş tarafından üretilen diğer ürün çeşitlerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

AA / Burak Akay - Ekonomi Haberleri

DOST Partisi, Çanakkale, Zeytin, Tarım, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title