Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
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Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'de, korona virüs tedbirleri kapsamında park, bahçe ve sahillerin 1 Haziran Salı gününe kadar kapalı olacağı bildirildi.

Çanakkale'de, korona virüs tedbirleri kapsamında park, bahçe ve sahillerin 1 Haziran Salı gününe kadar kapalı olacağı bildirildi.

Tüm Türkiye genelinde 17 süren tam kapanma süreci bugün itibariyle son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme sürecini aktarmasının ardından, Çanakkale'de tüm gözler park, bahçe ve sahillere çevrilmişti. Ancak İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte yer alan sahil ve parkların 1 Haziran Salı gününe kadar kapalı kalmasına karar verdi.

Konuya ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "İlimiz merkezi ve Kepez Belediyesi ile mücavir alanlarındaki tüm sahil bantları (Kordon, İskele Meydanı, Yeni Kordon, Kepez Sahil Bandı, Güzelyalı Sahil Bandı, Dardanos Sahil Bandı dahil) ile park ve bahçelerde (Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi dahil) teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 saat 05.00'e kadar vatandaş girişlerinin kapalı kalmasının devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yeni normalleşme süreci kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri, korona virüs tedbirlerine karşı yaya ve araç sürücülerini bilgilendirmeye devam ediyor.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak
Çanakkale'de sahiller, 1 Haziran'dan sonra açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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