Çanakkale'de bulunan ağaç sansarı yavrusu tedavi ediliyor

Çanakkale'de bulunan ağaç sansarı tedavi altına alındı.

Çanakkale'de bulunan ağaç sansarı tedavi altına alındı.

Kentte yaşayan bir kişi, ağaç sansarı (martes martes) yavrusu buldu. Sansar daha sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kuruma bağlı veteriner hekim tarafından gereken muayene, bakım ve beslenmesine başlanıp tedavi altına alınan sansar, yeterli erişkinliğe ulaştığında doğal ortama bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay