Çanakkale'de 41 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında bir lastik bot içinde Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mevkii'nde de Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen ele geçirildi.
Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA