Çanakkale'de 28 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Ezine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Elmalı Sokağı'nda Sait Özbay'a ait iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayın şüphelisi S.N'yi (17) yakaladı.
Hırsızlık suçundan 28 kaydı bulunduğu belirlenen zanlının yanında, söz konusu iş yerinden çalınan 180 lira, 82 paket sigara ve 13 paket kuruyemiş ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü