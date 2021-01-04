Çanakkale'de 28 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çanakkale'de 28 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı

04.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:39
Çanakkale'de 28 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Ezine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Elmalı Sokağı'nda Sait Özbay'a ait iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayın şüphelisi S.N'yi (17) yakaladı.

Hırsızlık suçundan 28 kaydı bulunduğu belirlenen zanlının yanında, söz konusu iş yerinden çalınan 180 lira, 82 paket sigara ve 13 paket kuruyemiş ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Fikri Sağlar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan İrem Derici Cemal Hünal Hülya Avşar
Spor Ömer Bayram Güven Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 28 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 13:44:46. #1.14#
title