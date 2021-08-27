Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede yasadışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'nın Kerevizdere Koyu mevkisinde şüphelendikleri bir balıkçı teknesini takibe aldı.

Ekipler, termal kameraların da kullanıldığı çalışma kapsamında bir grubun söz konusu bölgeden lastik botlarla tekneye transferini tespit etti. Tekneye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çeşitli ülkelere mensup toplam 204 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlikteki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay