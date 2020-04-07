Çanakkale'de 155 adet sahte dezenfektan ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çanakkale'de 155 adet sahte dezenfektan ele geçirildi - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa

Çanakkale'de 155 adet sahte dezenfektan ele geçirildi

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 155 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.

07.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:58
Çanakkale'de 155 adet sahte dezenfektan ele geçirildi

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 155 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında iki farklı işletmeye operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda; 66 adet el koruma solüsyonu ve 89 adet ilgili şartları taşımayan ve gerekli izin belgesi bulunmayan toplamda 155 adet 500 ml'lik el koruma solüsyonu ele geçirildi.

İşletme sahipleri S.S. ile C.S.'ye haklarında TCK 186 maddesi gereğince yasal işlem yapılırken, şahıslar ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem' Haber
"Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem"
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil Haber
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil
Koronayı fırsata çeviren de var! Anne-kız, siparişlere yetişemiyor Haber
Koronayı fırsata çeviren de var! Anne-kız, siparişlere yetişemiyor
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haber
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Tüm dünyanın beklediği haber sonunda Çin'den geldi! 3 ay sonra bir ilk yaşandı Haber
Tüm dünyanın beklediği haber sonunda Çin'den geldi! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor!
Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor!
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Haluk Levent Demet Akalın Levent Yamanel
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Nisan Futbolcu Emniyet Müdürlüğü
Şu an buradasınız: Çanakkale'de 155 adet sahte dezenfektan ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 10:30:31. #1.15#
title