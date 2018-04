Çanakkale AK Parti İl Başkanı Yıldız Çanakkale Belediyesini Kazanacağız

Ak Parti İl Başkanı Yıldız Çanakkale Belediyesini kazanacağız

AK Parti Genel Merkezi tarafından ataması gerçekleştirilen AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İddialıyız. Doğru bir çalışma ile kendimizi iyi ifade ederek inşallah Çanakkale Belediyesini kazanacağız

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde istifa etmesinin ardından boşalan İl Başkanlığı koltuğuna AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız getirildi. Geçen hafta İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen temayül yoklamasının ardından AK Parti Genel Merkezine, İl Başkanlığı için AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, AK Parti İl Başkan Vekili Av. Ergin Sezen ve Parti Üyesi Av. Sebahattin Güner'in ismi gönderildi. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan istişare sonucu AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevine, Merkez İlçe Başkanı Av. Gültekin Yıldız getirildi. AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, bugün parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, AK Parti'li İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Basın toplantısında İl Başkanı Yıldız, 'Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler neticesinde AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına atanmam sebebiyle bugün burada teşkilatlarımızla bir araya geldik. Çanakkale'de alacağımız her bir oyun ülkemizin geleceği açısından arz ettiği önemi biliyoruz. Çıktığımız bu yolda önce Allah'a, sonra teşkilatlarımıza ve feraset sahibi halkımıza güveniyoruz. Kenetlendiğimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan yürüdüğümüzde aşılamayacak bir engel görmüyoruz. 2019 yılında önümüzdeki 2 tane seçim var. Hem Belediye seçimlerine, hem de genel seçimleri çok önemsiyoruz. Tüm ilçelerde iddialıyız. Her ilçenin Belediye Başkanlığını istiyoruz. Zaten çoğunu da alıyoruz. Çanakkale Merkez Belediyesi'nin bizim için ayrı bir önemi var. İddialıyız. Doğru bir çalışma ile kendimizi iyi ifade ederek inşallah Çanakkale Belediyesini kazanacağız. İnşallah biz bütün yaraları saracağız. ve Çanakkale'yi tek çatı altında toplayacağız. Bize oy versin, vermesin, herkes huzurla ve özgürce yaşayacak. İri olacağız. Diri olacağız. Her birlikte Çanakkale olacağız. Her birlikte Türkiye olacağız dedi. Başkan Yıldız, basın açıklamasının ardından partilerin tebriklerini kabul etti.