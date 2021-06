Can Bartu heykelinin açılışında Ali Koç'tan çarpıcı gönderme: Bu formanın hakkını verme zamanı geldi

Fenerbahçe, efsane futbolcu Can Bartu'nun heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan başkan Ali Koç, "Can Bartu örnek, asil, bey efendi, zeki ve büyük Fenerbahçeli bir insandır. Bu dünyadan geldi geçti ama kendine çok hayran insan bıraktı" ifadelerini kullandı. Mevcut kadrodaki futbolculara da göndermede bulunan Koç, "Buradan futbolcularımıza sesleniyorum. Her daim gururla taşınan forma, Sinyor Can Bartu tarafından sizlere emanet. Artık bu formanın hakkını verme zamanı geldi" dedi.